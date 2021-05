Canottaggio, Qualificazioni Olimpiche Lucerna: sorteggiate le batterie. Gli avversari dell’Italia sulla strada per Tokyo (Di venerdì 14 maggio 2021) Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a Lucerna, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi nel Canottaggio, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci saranno tre equipaggi dell’Italia in gara, con gli azzurri che proveranno a qualificare ai Giochi il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. Il doppio senior maschile sarà composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, il quattro senza senior femminile da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, e l’otto senior maschile da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere. In queste specialità ci saranno due pass a disposizione. Sono state ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi nel, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci saranno tre equipaggiin gara, con gli azzurri che proveranno a qualificare ai Giochi il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. Il doppio senior maschile sarà composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, il quattro senza senior femminile da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, e l’otto senior maschile da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere. In queste specialità ci saranno due pass a disposizione. Sono state ...

