Play at Home 2021 su PS5 e PS4: ecco i prossimi contenuti gratis – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) L’iniziativa Play at Home 2021 continua per i possessori di PS5 e PS4 con una nuova mandata di contenuti gratis, disponibili a partire dal 18 maggio: ecco quali sono.. L’iniziativa Play at Home 2021 non si è ancora esaurita, e così i possessori di PS5 e PS4 potranno scaricare ulteriori contenuti gratis a partire dal 18 maggio alle 5.00 del mattino, ora italiana. Sony ci aveva avvisato che c’erano ancora sorprese in arrivo per Play at Home ed è stata di parola, anche se stavolta non si tratta di giochi completi bensì di pacchetti scaricabili. Due le tranche organizzate per … Notizie giochiRead More L'articolo Play at Home ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) L’iniziativaatcontinua per i possessori di PS5 e PS4 con una nuova mandata di, disponibili a partire dal 18 maggio:quali sono.. L’iniziativaatnon si è ancora esaurita, e così i possessori di PS5 e PS4 potranno scaricare ulterioria partire dal 18 maggio alle 5.00 del mattino, ora italiana. Sony ci aveva avvisato che c’erano ancora sorprese in arrivo perated è stata di parola, anche se stavolta non si tratta di giochi completi bensì di pacchetti scaricabili. Due le tranche organizzate per … Notizie giochiRead More L'articoloat...

infoitscienza : Play at Home, l’iniziativa continua con tanti contenuti gratis - infoitscienza : Play at Home 2021 su PS5 e PS4: ecco i prossimi contenuti gratis - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: #PlayAtHome continua. Scoprite di più sui contenuti di gioco gratuiti e valuta virtuale in arrivo: - Asgard_Hydra : Play at Home 2021 su PS5 e PS4: ecco i prossimi contenuti gratis - - spaziogames : Ci sarà da divertirsi. #PlayAtHome #PS5 #PS4 -