LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Genzo vola a Tokyo!!!!!!! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Francesca Genzo VA A Tokyo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18.30 Tocca a Francesca Genzo! La prima finale è quella del K1 200 femminile, che mette in palio due pass per le Olimpiadi. Questa la lista di partenza:Anamaria GOVORCINOVIC 1 CRO CroOlimpiya DUSHEVA 2 BUL Bul Vanina PAOLETTI 3 FRA Fra Deborah KERR 4 GBR Gbr Natalia PODOLSKAIA 5 RUS RusFrancesca Genzo 6 ITA Ita Lisa Maria GAMSJAGER 7 SVK Svk Moa WIKBERG 8 SWE Swe Jennifer EGAN 9 IRL Irl 18.25 Questi gli orari delle finali degli azzurri: alle 18.32 sarà la volta di Francesca Genzo nel K1 200 femminile, alle 18.46 di Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000 maschile ed alle 19.12 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34VA A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18.30 Tocca a! La prima finale è quella del K1 200 femminile, che mette in palio due pass per le. Questa la lista di partenza:Anamaria GOVORCINOVIC 1 CRO CroOlimpiya DUSHEVA 2 BUL Bul Vanina PAOLETTI 3 FRA Fra Deborah KERR 4 GBR Gbr Natalia PODOLSKAIA 5 RUS Rus6 ITA Ita Lisa Maria GAMSJAGER 7 SVK Svk Moa WIKBERG 8 SWE Swe Jennifer EGAN 9 IRL Irl 18.25 Questi gli orari delle finali degli azzurri: alle 18.32 sarà la volta dinel K1 200 femminile, alle 18.46 di Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000 maschile ed alle 19.12 ...

