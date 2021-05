Inter, festa abusiva in hotel per festeggiare il compleanno di Lukaku: sanzioni in arrivo (Di giovedì 13 maggio 2021) I carabinieri sono Intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, era in corso il compleanno di Romelu Lukaku.L'attaccante dell'Inter compie oggi ventotto anni, essendo nato il 13 maggio 1993 ad Anversa, in Belgio. Il numero 9 nerazzurro era con altre 23 persone. Tra loro anche altri calciatori dell'Inter. Si tratta, secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", di Hakimi, Perisic e Young.L'episodio è accaduto dopo la sfida contro la Roma, andata in scena ieri sera a San Siro, intorno alle 3 di notte. I militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono Intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Il direttore e gli ospiti - spiegano i carabinieri - saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) I carabinieri sonovenuti la notte scorsa a Milano in undel centro dove, in un sala eventi, era in corso ildi Romelu.L'attaccante dell'compie oggi ventotto anni, essendo nato il 13 maggio 1993 ad Anversa, in Belgio. Il numero 9 nerazzurro era con altre 23 persone. Tra loro anche altri calciatori dell'. Si tratta, secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", di Hakimi, Perisic e Young.L'episodio è accaduto dopo la sfida contro la Roma, andata in scena ieri sera a San Siro, intorno alle 3 di notte. I militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sonovenuti a seguito di una segnalazione al 112. Il direttore e gli ospiti - spiegano i carabinieri - saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione ...

