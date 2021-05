Bando Periferie: al via il cantiere in via Avellino (FOTO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aperto stamani il cantiere in Via Avellino per il rifacimento dell’arredo urbano. Per l’inizio dei lavori, commissionati nell’ambito del cosiddetto “Bando Periferie”, erano presenti il sindaco Clemente Mastella, l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, i consiglieri comunali Renato Parente e Molly Chiusolo e il dirigente Antonio Iadicicco. Il cronoprogramma del cantiere prevede tre mesi nel corso dei quali verranno rifatti i marciapiedi, rimossi alcuni pali della pubblica illuminazione e spostati altri. Inoltre verranno creati percorsi per disabili. L’alberatura che verrà rimossa, verrà sostituita con nuove essenze arboree. Al termine di tale intervento si passerà ad altri due cantieri di lavoro ricompresi nello stesso programma di riqualificazione: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aperto stamani ilin Viaper il rifacimento dell’arredo urbano. Per l’inizio dei lavori, commissionati nell’ambito del cosiddetto “”, erano presenti il sindaco Clemente Mastella, l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, i consiglieri comunali Renato Parente e Molly Chiusolo e il dirigente Antonio Iadicicco. Il cronoprogramma delprevede tre mesi nel corso dei quali verranno rifatti i marciapiedi, rimossi alcuni pali della pubblica illuminazione e spostati altri. Inoltre verranno creati percorsi per disabili. L’alberatura che verrà rimossa, verrà sostituita con nuove essenze arboree. Al termine di tale intervento si passerà ad altri due cantieri di lavoro ricompresi nello stesso programma di riqualificazione: ...

