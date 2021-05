Mihajlovic: «Preso gol sull’unico tiro. Amey e Urbanski entrati benissimo» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole «Nel primo tempo abbiamo avuto almeno cinque o sei occasioni: era più difficile sbagliare che segnare, eppure le abbiamo sbagliate tutte, prendendo poi gol nell’unico tiro. Volevamo vincere e si è visto anche in campo, ma se non la butti dentro succede anche questo ed è giusto perderla. Ogni nostra partita sembra un copia e incolla: creiamo sempre tanto, facciamo fatica a segnare, ci manca il gol. Oggi ho puntato su Ravaglia: è ingiudicabile perché non ha dovuto fare una parata. Amey e Urbanski sono entrati benissimo, non hanno avuto paura, sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole «Nel primo tempo abbiamo avuto almeno cinque o sei occasioni: era più difficile sbagliare che segnare, eppure le abbiamo sbagliate tutte, prendendo poi gol nell’unico. Volevamo vincere e si è visto anche in campo, ma se non la butti dentro succede anche questo ed è giusto perderla. Ogni nostra partita sembra un copia e incolla: creiamo sempre tanto, facciamo fatica a segnare, ci manca il gol. Oggi ho puntato su Ravaglia: è ingiudicabile perché non ha dovuto fare una parata.sono, non hanno avuto paura, sono ...

