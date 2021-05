Liam e Noel Gallagher tornano insieme, ma solo per produrre il docu sugli Oasis (Di mercoledì 12 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=cxcfcuUcBHw I fratelli più litigiosi della storia del rock hanno raggiunto un accordo. Fra Liam e Noel Gallagher di Manchester, fondatori del mitico gruppo degli Oasis, non scorre buon sangue da anni; dopo un’infilata di interviste al vetriolo e l’ennesimo tour che ha visto crescere a dismisura la tensione, la rottura definitiva è arrivata nel 2019. Ora, però, uniscono di nuovo le forze: saranno, infatti, i produttori di un documentario che racconterà il successo straordinario della loro band negli anni ’90, concentrandosi in particolare su un evento che ha rappresentato il culmine della loro carriera. Si tratta del doppio concerto nella cittadina inglese di Knebworth, che fra il 10 e l’11 agosto 1996 – anno dell’uscita di What’s The Story (Morning Glory) – ha raccolto ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=cxcfcuUcBHw I fratelli più litigiosi della storia del rock hanno raggiunto un accordo. Fradi Manchester, fondatori del mitico gruppo degli, non scorre buon sangue da anni; dopo un’infilata di interviste al vetriolo e l’ennesimo tour che ha visto crescere a dismisura la tensione, la rottura definitiva è arrivata nel 2019. Ora, però, uniscono di nuovo le forze: saranno, infatti, i produttori di unmentario che racconterà il successo straordinario della loro band negli anni ’90, concentrandosi in particolare su un evento che ha rappresentato il culmine della loro carriera. Si tratta del doppio concerto nella cittadina inglese di Knebworth, che fra il 10 e l’11 agosto 1996 – anno dell’uscita di What’s The Story (Morning Glory) – ha raccolto ...

