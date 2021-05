Covid, le notizie. Locatelli: seconda dose Pfizer a 42 giorni non inficia efficacia. LIVE (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità difende la misura che permetterà di "somministrare molte più dosi di vaccino". Intanto continuano a calare i contagi: la positivià scende al 2,4%. L'Iss lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio, che oggi arriverà sul tavolo del vertice tra Governo e regioni. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana del Covid è stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità difende la misura che permetterà di "somministrare molte più dosi di vaccino". Intanto continuano a calare i contagi: la positivià scende al 2,4%. L'Iss lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio, che oggi arriverà sul tavolo del vertice tra Governo e regioni. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana delè stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie GB: Pil in calo dell'1,5% nel primo trimestre per il lockdown - 2 La Gran Bretagna ha nel frattempo immunizzato dal Covid - 19 piu' di 17 milioni di abitanti sui circa 66 milioni complessivi (35 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino). red -...

Il Sole 24 Ore: via al Real Estate & Finance Summit in digitale ... economista ed ex Vicepresidente Bce nella tavola rotonda che apre i lavori dal titolo 'Pandemia e bassa inflazione, le grandi sfide della Bce: scenari e rischi per la ripresa economica post - Covid ...

Coronavirus, ultime notizie. Oms: variante indiana presente in 44 Paesi Il Sole 24 ORE Controlli Nas in 572 strutture per anziani: 87 operatori senza vaccinazione 12 maggio 2021 Operatori non vaccinati, anziani non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. E' quanto hanno trovato i Carabinieri dei Nas, impegnati d'intesa con il ministero della Salute, in una ...

Cinque navi quarantena per 3.500 migranti: ecco il piano del Viminale Si fa sempre più urgente la necessità di creare nuovi spazi per i migranti in vista delle prossime ondate di sbarchi. Da Roma si pensa che le navi quarantena siano i mezzi più appropriati e si spera a ...

