Conflitto israelo-palestinese: cresce il bilancio dei morti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gli ultimi giorni sono stati nuovamente uno scenario di sangue e sofferenza sullo scacchiere del Conflitto israelo-palestinese: Il bilancio è di decine di morti, tra questi almeno 14 bambini. GAZA CITY, GAZA – MAY 11: An Israeli raid on a land in Beit Hanoun City on May 11, 2021 in Gaza City, Gaza. Israel and Hamas exchanged heavy fire, with 26 Palestinians killed in Gaza, in a dramatic escalation between the bitter rivals sparked by unrest at Jerusalem’s flashpoint Al-Aqsa Mosque compound. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)Continua in modo violento lo scontro tra le forze Israeliane e Hamas – sale anche il bilancio delle vittime: 53 come riporta l’Ansa i palestinesi morti a causa dei bombardamenti, con oltre 300 feriti. Nei scontri in Cisgiordania un ragazzo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gli ultimi giorni sono stati nuovamente uno scenario di sangue e sofferenza sullo scacchiere del: Ilè di decine di, tra questi almeno 14 bambini. GAZA CITY, GAZA – MAY 11: An Israeli raid on a land in Beit Hanoun City on May 11, 2021 in Gaza City, Gaza. Israel and Hamas exchanged heavy fire, with 26 Palestinians killed in Gaza, in a dramatic escalation between the bitter rivals sparked by unrest at Jerusalem’s flashpoint Al-Aqsa Mosque compound. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)Continua in modo violento lo scontro tra le forze Israeliane e Hamas – sale anche ildelle vittime: 53 come riporta l’Ansa i palestinesia causa dei bombardamenti, con oltre 300 feriti. Nei scontri in Cisgiordania un ragazzo ...

