Boston Celtics: stagione finita per Jaylin Brown (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Boston Celtics dovranno termine la stagione senza Jaylin Brown che si è procurato la rottura del tendine del polso sinistro. La franchigia allenata da coach Brad Stevens, molto vicina a giocarsi i playoff, sarà priva di uno dei suoi migliori talenti che chiude cosi anzitempo la sua migliore stagione con una media di 24.7 punti. Boston Celtics: peserà l’assenza di Jaylin Brown? Sicuramente tanto, visto che era considerata la spalla ideale di Jayson Tatum. Brown sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni ma i tempi di recupero si prevedono piuttosto lunghi, ipotizzando un rientro per fine ottobrein coincidenza con l’inizio della prossima regular season. Un problema non da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Idovranno termine lasenzache si è procurato la rottura del tendine del polso sinistro. La franchigia allenata da coach Brad Stevens, molto vicina a giocarsi i playoff, sarà priva di uno dei suoi migliori talenti che chiude cosi anzitempo la sua migliorecon una media di 24.7 punti.: peserà l’assenza di? Sicuramente tanto, visto che era considerata la spalla ideale di Jayson Tatum.sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni ma i tempi di recupero si prevedono piuttosto lunghi, ipotizzando un rientro per fine ottobrein coincidenza con l’inizio della prossima regular season. Un problema non da ...

Advertising

celtics_stats : FINAL: Boston 121, Miami 129 - celtics_stats : FINAL: Boston 132, Orlando 96 - celtics_stats : FINAL: Boston 121, Miami 129 - g_inc1 : BOSTON CELTICS É PIADA BOSTON CELTICS É PIADA BOSTON CELTICS É PIADA BOSTON CELTICS É PIADA BOSTON CELTICS É PIADA… - DataAugmented : RT @AlessioBrogini: La parola 'Ubuntu' per noi amanti della pallacanestro, é una specie di filosofia di vita. Per chi non sapesse di cosa… -