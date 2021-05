Bergamo, treno per Orio: “Interrato si può fare, chiediamo attenzione e rispetto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un “non si può fare” è stato il commento di RFI inviato all’amministrazione comunale, inerente alla richiesta del comitato di quartiere di Boccaleone di rendere interrata la trattata ferroviaria che condurrà all’aeroporto di Orio al Serio, per cui è nata, il 7 marzo, anche una raccolta firme che ha raggiunto quasi 15mila firme. Ma è con un “si può fare” che, invece, a loro volta, hanno risposto i cittadini dei quartieri più coinvolti dal passeggio del treno per Orio che, secondo il progetto di RFI, dovrebbe passare sopra un viadotto da costruire in via Lunga che, nel suo punto più alto, arriverebbe a toccare gli 8 metri di altezza. Si può fare e il comitato ha cercato di spiegare come e perché sia necessario e conveniente l’interramento in una conferenza stampa nella mattinata di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un “non si può” è stato il commento di RFI inviato all’amministrazione comunale, inerente alla richiesta del comitato di quartiere di Boccaleone di rendere interrata la trattata ferroviaria che condurrà all’aeroporto dial Serio, per cui è nata, il 7 marzo, anche una raccolta firme che ha raggiunto quasi 15mila firme. Ma è con un “si può” che, invece, a loro volta, hanno risposto i cittadini dei quartieri più coinvolti dal passeggio delperche, secondo il progetto di RFI, dovrebbe passare sopra un viadotto da costruire in via Lunga che, nel suo punto più alto, arriverebbe a toccare gli 8 metri di altezza. Si puòe il comitato ha cercato di spiegare come e perché sia necessario e conveniente l’interramento in una conferenza stampa nella mattinata di ...

