Alberto Angela perde audience e slittano le puntate di Ulisse (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Covid rallenta Alberto Angela. Baudo all’attacco di Fedez ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano. Alberto Angela dalle lodi (passate) alla polvere. Cosa c’è dietro la fatica di fare saltare le due ultime puntate di Ulisse (Rai1)? Erano in programma questa sera e il prossimo mercoledì. Sono state sostituite dalle (solite) repliche del (solito) Commissario Montalbano. Colpa del Covid che ha rallentato il lavoro, dicono Angela e la Rai. Ma c’entrerebbe pure un calo d’ascolto, l’ultima puntata è stata battuta non solo dalla fiction di Canale5, Buongiorno, mamma!, ma addirittura da Federica Sciarelli e dal suo Chi l’ha visto? (Rai3). Un campanello d’allarme che avrebbe indotto sia Angela che il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a rimettere mano ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Covid rallenta. Baudo all’attacco di Fedez ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.dalle lodi (passate) alla polvere. Cosa c’è dietro la fatica di fare saltare le due ultimedi(Rai1)? Erano in programma questa sera e il prossimo mercoledì. Sono state sostituite dalle (solite) repliche del (solito) Commissario Montalbano. Colpa del Covid che ha rallentato il lavoro, diconoe la Rai. Ma c’entrerebbe pure un calo d’ascolto, l’ultima puntata è stata battuta non solo dalla fiction di Canale5, Buongiorno, mamma!, ma addirittura da Federica Sciarelli e dal suo Chi l’ha visto? (Rai3). Un campanello d’allarme che avrebbe indotto siache il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a rimettere mano ...

