L' allarme di Barelli Fin | ' Subito 2 mld per lo sport o conteremo i danni' Mornati Coni | ' Governo ci considera di Serie C'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : allarme Barelli

Adnkronos

Mentre il presidente della Fin (Federazione Italiana Nuoto) Paoloè stato ancora più chiaro: ' Se non vengono messi 2 miliardi di euro a disposizione del sistema sportivo , intendo ...E' l'lanciato dal presidente della Federnuoto, Paolo, durante il suo intervento all'evento digitale ' Lo sport al centro della ripartenza del Paese - Ipotesi e prospettive per una ...«E' necessario un rilancio del Paese, si deve fare rete e sport di squadra per uno futuro diverso». A dirlo il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ..."L'impatto dell'emergenza covid sul comparto sportivo è stato e sarà pesantissimo. Abbiamo elaborato una indagine su oltre 34mila associazioni che mostra un sistema sportivo in grande difficoltà ma ch ...