In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula (Di martedì 11 maggio 2021) Ai visitatori del castello di Dracula, in Romania, viene offerta una dose di vaccino anti-Covid con in premio un tour gratuito nella camera delle torture e un attestato di coraggio. E’ una formula originale quella ideata dal castello di Bran che punta a rilanciare le attività culturali, il turismo e nel Contempo accelerare la campagna vaccinale. Così, per i visitatori di quella che viene considerata la tana di Dracula, invece di essere morsi dai suoi denti vengono punti con l’ago, immunizzandosi contro il coronavirus. Per giunta, chi si fa vaccinare usufruisce di un tour gratuito all’interno della camera delle torture e riparte con un certificato che attesta la loro “audacia e responsabilità”, con la promessa che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Aideldi, in, viene offerta unadi vaccino anti-Covid con inun tour gratuito nella camera delle torture e un attestato di coraggio. E’ una formula originale quella ideata daldi Bran che punta a rilanciare le attività culturali, il turismo e nelmpo accelerare la campagna vaccinale. Così, per idi quella che viene considerata la tana di, invece di essere morsi dai suoi denti vengono punti con l’ago, immunizzandosi contro il coronavirus. Per giunta, chi si fa vaccinare usufruisce di un tour gratuito all’interno della camera delle torture e riparte con un certificato che attesta la loro “audacia e responsabilità”, con la promessa che ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - Pande_Monio : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - HuffPostItalia : In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - a_scialpi : @anikeatable Io il 14/5 seconda dose, ma qui in Romania. Tra l’altro qui vaccinazioni aperte a tutte le fascie di e… -