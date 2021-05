Germania | si dimette presidente Federcalcio | diede del nazista al suo vice

(Di martedì 11 maggio 2021) Fritz Keller,della Federazione calcistica tedesca, ha annunciato che sirà a seguito delle critiche per aver paragonato un collega a un giudice dell’era: sirà il 17 maggio. Il paragone nei confronti di Rainer Koch era riferito al giudice dell’eraRoland Freisler in una riunione della federazione lo scorso 23 aprile. Ciò ha spinto i dirigenti statali e regionali a esprimere un voto di sfiducia sulla la sua leadership. Keller ha assunto la presidenza della Federazione nel 2019 come riformatore dopo anni di scandali finanziari. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Germania Si dimette Fritz Keller, presidente Federcalcio: paragonò il suo vice a un giudice nazista -

Ultime Notizie dalla rete : Germania dimette

TGCOM

... nella giornata di mercoledì 5 maggio, di 33 persone in Italia e. Tra le intercettazioni ... Il problema non è chi sio chi si dimetterà, chi verrà indagato o chi verrà colpevolizzato ...... per questo fatto la World Boxing Association gli toglie il titolo 1969 - Charles de Gaulle sida presidente della Francia 1977 -: Termina il processo contro i membri della Rote ...Fritz Keller, presidente della Federazione calcistica tedesca, ha annunciato che si dimetterà a seguito delle critiche per aver paragonato un collega a un giudice dell’era nazista: si dimetterà il 17 ...Una ragazza 23enne ha ricevuto ben sei dosi di vaccino Pfizer quanto l'intera fiala: la giovane è stata ricoverata per precauzione ...