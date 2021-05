È morto il padre di Adele, aveva solo 57 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Ai soli 57 anni è morto il padre di Adele, non è riuscito a sconfiggere il cancro. Mark Evans, ex alcolizzato che abbandonò la pop star quando aveva solo tre anni è venuto a mancare. Adele e il padre hanno avuto un passato travagliato, non si parlavano dal 1999. Una fonte ha detto al “Sun”, tabloid bitannico, che la famiglia dell’artista è “ovviamente molto turbata dalla sua morte”. Adele e suo padre: un passato travagliato La Pop star e suo padre non si parlavano dal 1999, un passato di incomprensioni, interviste inopportune, abbandono all’età di 3 anni ed ex alcolista. Sono stati tanti i motivi per cui tra i due non c’è stato più nessun tipo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Ai soli 57ildi, non è riuscito a sconfiggere il cancro. Mark Evans, ex alcolizzato che abbandonò la pop star quandotreè venuto a mancare.e ilhanno avuto un passato travagliato, non si parlavano dal 1999. Una fonte ha detto al “Sun”, tabloid bitco, che la famiglia dell’artista è “ovviamente molto turbata dalla sua morte”.e suo: un passato travagliato La Pop star e suonon si parlavano dal 1999, un passato di incomprensioni, interviste inopportune, abbandono all’età di 3ed ex alcolista. Sono stati tanti i motivi per cui tra i due non c’è stato più nessun tipo ...

