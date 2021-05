Ascolti tv 10 maggio analisi | Ilary rimonta Greta e vince in sovrapposizione Ranucci insiste su Renzi e non sbaglia Santoro su Rete4? Forse meglio su La7

Leggi su tvzoom

(Di martedì 11 maggio 2021)tv, profilo Isola ieri: il reality sfiora il 45% in Valle D’Aosta. Picco dicol televoto negativo sulla Lodo e nel finale share vicino al 30% con la clip per Iva Zanicchi È andata alla verifica della seconda puntata in una griglia apparentemente un po’ più facile (senza calcio) Chiamami ancora amore. Ben recitata e ben scritta la storia conScarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi tra i protagonisti, ieri – lunedì 10– ha ottenuto 3,5 milioni di spettatori ed il 15,3% di share; sette giorni prima in una serata più complessa, con la terza rete che aveva fatto il botto ed un film forte su Rai2, la fiction di Rai1 aveva riscosso 3,8 milioni e 16,3% di share. Scarano e Liberati rimangono quindi in zona La compagnia del cigno lontani dai successi di rete, quando oramai manca un solo episodio ...