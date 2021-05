ALBANO: VORREI TORNARE IN GARA A SANREMO CON ROMINA. THE VOICE SENIOR? PENSO DI ESSERCI (Di martedì 11 maggio 2021) ALBANO e ROMINA tornano in GARA a SANREMO? Sei partecipazioni per lei, di cui cinque in coppia con il leone di Cellino, mentre ben quindici partecipazioni in totale per Al Bano. L’ultima nel 2017 con “Di rose e di spine”. Nel 2020 sono tornati insieme, come ospiti d’onore, al Festival di SANREMO. Il grande cantante, instancabile nelle sue partecipazioni a show ed eventi, non vede l’ora di riprendere i concerti visto che la situazione epidemiologica sta migliorando e sogna di TORNARE a SANREMO, non come ospite ma in GARA. Raggiunto dal settimanale Nuovo Tv, ALBANO confessa che a SANREMO 2022: VORREI ESSERCI, anche con ROMINA Power. L’unico problema è convincerla perché ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 maggio 2021)tornano in? Sei partecipazioni per lei, di cui cinque in coppia con il leone di Cellino, mentre ben quindici partecipazioni in totale per Al Bano. L’ultima nel 2017 con “Di rose e di spine”. Nel 2020 sono tornati insieme, come ospiti d’onore, al Festival di. Il grande cantante, instancabile nelle sue partecipazioni a show ed eventi, non vede l’ora di riprendere i concerti visto che la situazione epidemiologica sta migliorando e sogna di, non come ospite ma in. Raggiunto dal settimanale Nuovo Tv,confessa che a2022:, anche conPower. L’unico problema è convincerla perché ...

