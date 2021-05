Ventimiglia, migrante preso a sprangate: denunciate 3 persone | video (Di lunedì 10 maggio 2021) Un migrante è stato aggredito da tre persone ieri pomeriggio in pieno centro a Ventimiglia. A scatenare la furia dei tre sarebbe stato il tentativo di furto di un telefonino da parte del migrante. Nel video, ripreso da uno dei residenti e postato sui social, si vedono due persone armate di spranghe e uno a mani nude aggredire ferocemente l'uomo che dopo alcuni istanti si lascia cadere, accasciandosi a terra. Gli aggressori sono stati individuati dalla polizia e denunciati per lesioni aggravate e uso di corpi contundenti. Guarda tutti i video Conegliano, rissa con le spranghe davanti ad un bar video Tutto è accaduto nei pressi di un bar in piazza Cima a ...Rissa-gallarate-arresti NoneRissa-desio None Leggi su panorama (Di lunedì 10 maggio 2021) Unè stato aggredito da treieri pomeriggio in pieno centro a. A scatenare la furia dei tre sarebbe stato il tentativo di furto di un telefonino da parte del. Nel, rida uno dei residenti e postato sui social, si vedono duearmate di spranghe e uno a mani nude aggredire ferocemente l'uomo che dopo alcuni istanti si lascia cadere, accasciandosi a terra. Gli aggressori sono stati individuati dalla polizia e denunciati per lesioni aggravate e uso di corpi contundenti. Guarda tutti iConegliano, rissa con le spranghe davanti ad un barTutto è accaduto nei pressi di un bar in piazza Cima a ...Rissa-gallarate-arresti NoneRissa-desio None

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia migrante Migrante aggredito, tre denunciati 15.30 Migrante aggredito, tre denunciati La polizia ha rintracciato e denunciato a piede libero 3 persone,che ieri hanno aggredito un extracomunitario a Ventimiglia (Imperia). L'aggressione sarebbe avvenuta ...

Aggressione a migrante. Il sindaco Scullino 'Forte esasperazione tra i ventimigliesi' Le parole del sindaco di Ventimiglia dopo il grave fatto accaduto ieri pomeriggio Il Sindaco Scullino vuole evitare commenti che portano solo a contrapposizione politiche non utili alla Città e annuncia azioni su due fronti. ...

Migrante preso a sprangate a Ventimiglia: identificati i tre responsabili La Repubblica Migrante pestato a Ventimiglia: tre denunciati, due sono siciliani Sono tre cittadini italiani due originari di Agrigento, di 28 e 39 anni e uno di 44 anni, di Palmi (Reggio Calabria), i tre uomini che nel pomeriggio di ieri hanno preso a spranga ...

Migrante pestato a sprangate, tre denunciati Avrebbe tentato di rubare un telefono cellulare, e in tre lo hanno pestato a sangue. Due agrigentini, di 28 e 39 anni, e un calabrese di 44 anni, sarebbero i responsabili del pestaggio a colpi di spra ...

