(Di lunedì 10 maggio 2021) La pandemia lascia il segno: nei prossimi 10 anni, 1su 2 (53%) si dicea rivedere sostanzialmente le propriein termini di. L’, dunque, si fa sentire e incide sulle forme e sui mezzi di trasporto che in futuro orienteranno gli spostamenti in Italia. A rivelarlo una ricerca Bva-Doxa per l’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ realizzato da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, che ha voluto indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno ledi vita degli italiani, partendo proprio dall’analisi dell’impatto che la recente pandemia ha avuto sullanel nostro Paese. Se oggi, complice la ...

Advertising

italiaserait : Mobilità, effetto Covid: 1 italiano su 2 pronto a cambiare abitudini - TV7Benevento : Mobilità, effetto Covid: 1 italiano su 2 pronto a cambiare abitudini... - fisco24_info : Mobilità, effetto Covid: 1 italiano su 2 pronto a cambiare abitudini: La pandemia lascia il segno: nei prossimi 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità effetto

Adnkronos

...e non hanno consentito alle Autorità di rimuovere le forti restrizioni applicate allae ... - 0,3%), che pure incorpora l'della nuova definizione di default, così come la loro incidenza ...La pandemia lascia il segno: nei prossimi 10 anni, 1 italiano su 2 (53%) si dice pronto a rivedere sostanzialmente le proprie abitudini in termini di. L'Covid, dunque, si fa sentire e incide sulle forme e sui mezzi di trasporto che in futuro orienteranno gli spostamenti in Italia. A rivelarlo una ricerca Bva - Doxa per l'...