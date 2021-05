Advertising

GiaPettinelli : Francia: donna accoltella un poliziotto, un collega le spara - Europa - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia: donna accoltella un poliziotto, un collega le spara: (ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Una donna… - iconanews : Francia: donna accoltella un poliziotto, un collega le spara - Giacinto_Bruno : RT @MediasetTgcom24: Francia, donna accoltella poliziotto: un collega spara e la uccide #francia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Francia, donna accoltella poliziotto: un collega spara e la uccide #francia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia donna

RagusaNews

La, a quanto si è appreso, era in un "grave stato confusionale", e le fonti hanno parlato anche di "demenza". L'episodio è avvenuto a Pessac, vicino a Bordeaux. Stando alle ricostruzioni, la ...Nella Gironda, dipartimento della regione di Bordeaux nel sud - ovest della, unaha aggredito un poliziotto con un coltello. Un altro agente ha aperto il fuoco e l'ha uccisa. Lo si apprende da fonti della polizia francese.Aveva 79 anni ed era stato condannato a due ergastoli per l'omicidio e le violenze sessuali su nove giovani donne, tutti commessi tra il 1987 e il 2003View on euronews ...Una donna ha aggredito un poliziotto con un coltello nella Gironda, la regione di Bordeaux. Un altro poliziotto ha fatto fuoco e l'ha ferita in modo grave ed è morta poco dopo, secondo quanto riferito ...