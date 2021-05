Crollo Juve, Tapiro per Nedved: spunta l’annuncio su Ronaldo e Pirlo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora un Tapiro consegnato in quel di Torino dopo il Crollo contro il Milan di ieri. Parla Nedved, e spunta l’annuncio su Pirlo e Ronaldo. Prosegue il periodo non particolarmente brillante per la Juventus di Andrea Pirlo. Il Crollo di ieri in casa contro il Milan non ha di certo aiutato l’ambiente a risollevarsi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora unconsegnato in quel di Torino dopo ilcontro il Milan di ieri. Parla, esu. Prosegue il periodo non particolarmente brillante per lantus di Andrea. Ildi ieri in casa contro il Milan non ha di certo aiutato l’ambiente a risollevarsi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LaStampa : Quello della Juve è un crollo strutturale: una debacle tecnica, tattica e atletica - Fabbri_Ale : RT @ilciccio67: Sto cercando di scrivere qualcosa sul crollo di ieri, ma non ci riesco. Come non risco a capacitarmi di ciò che ho visto ne… - Mamoziocag8 : @LuigiLombardi21 @gaetpoli7 Ma certo che ci rialzeremo, la juve ci sarà sempre, dico solo che ci metteremo un pó di… - GabriellaGaro14 : Azioni Juve: -30% in poche settimane e prospettive cupe - infoitsport : Marani sul crollo Juve: «Qualcosa si è rotto anche a livello decisionale» -