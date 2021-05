Covid, ultime notizie. Di Maio: “Superare i brevetti anche per i macchinari dei vaccini” (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI 8 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO Covid ultime notizie OGGI – La cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss che si è riunita ieri ha deciso i nuovi colori delle Regioni: da oggi nessuna regione sarà in zona rossa, tre resteranno in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta) e tutte le altre saranno in area gialla. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 10 maggio, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie Ore 07.00 – Di Maio: “Superare i brevetti anche per i macchinari dei vaccini” – La proprietà ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021), LEDI OGGI 8 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDOOGGI – La cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss che si è riunita ieri ha deciso i nuovi colori delle Regioni: da oggi nessuna regione sarà in zona rossa, tre resteranno in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta) e tutte le altre saranno in area gialla. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, lunedì 10 maggio, aggiornate in tempo reale. ?Ore 07.00 – Di: “per idei” – La proprietà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute. In calo le terapie inte… - infoitinterno : Covid Lazio, 788 casi positivi (-211) e 10 decessi (-5) nelle ultime 24 ore - ContiniVeronik : -