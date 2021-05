Come Draghi e Lamorgese lasciano Salvini fuori dalla cabina di regia sui migranti (Di lunedì 10 maggio 2021) I sovranisti sono tornati a cavalcare il tema dei migranti dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno attaccato la Ministra dell’Interno dopo gli ultimi arrivi sull’isola siciliana. Il leader della Lega ha chiesto un immediato incontro a Mario Draghi, coinvolgendo anche Luciana Lamorgese. La situazione all’interno dell’hotspot dell’isola rischia di diventare fuori controllo. Per questo motivo il Viminale vorrebbe riportare in auge quell’accordo di Malta – siglato nel 2019 – sulla redistribuzione tra i Paesi della UE. migranti, Lamorgese e Draghi lasciano Salvini fuori dalla cabina di regia La strategia del Ministero ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) I sovranisti sono tornati a cavalcare il tema deidopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa. Giorgia Meloni e Matteohanno attaccato la Ministra dell’Interno dopo gli ultimi arrivi sull’isola siciliana. Il leader della Lega ha chiesto un immediato incontro a Mario, coinvolgendo anche Luciana. La situazione all’interno dell’hotspot dell’isola rischia di diventarecontrollo. Per questo motivo il Viminale vorrebbe riportare in auge quell’accordo di Malta – siglato nel 2019 – sulla redistribuzione tra i Paesi della UE.diLa strategia del Ministero ...

Ultime Notizie dalla rete : Come Draghi Giustizia, la maggioranza è spaccata. Ballano 8 miliardi e mezzo punto di Pil ... come accelerare, in caso di fallimento o insolvenza, la riscossione da parte del creditore, cioè ... Quelle riforme - prosegue Repubblica - sono impegni imprescindibili su cui il governo Draghi non può ...

Conte arranca coi 5S ma straparla di Ue Non a Oporto, come scritto sul profilo Facebook ufficiale dell'ex premier. Lo staff avrà confuso la ...Ue portoghese a cui ha partecipato il 7 e l'8 maggio il presidente del Consiglio Mario Draghi. ...

Come Draghi cambierà marcia sulle norme anti corruzione Startmag Web magazine Top manager, il balzo di Donnarumma, Doris e Tamagnini L’ad di Enel è tra i dieci top manager della «Ceo Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience» che investiranno 100 miliardi per rendere le proprie aziende carbon neutral; il manager ha ...

Settimana decisiva per il coprifuoco. Ma già adesso lo rispettano in pochi Il governo si prepara alla settimana decisiva per dare il via libera a un nuovo giro di riaperture anche se la sintesi politica tra i diversi sentire nelle anime della maggioranza spetterà a Draghi. T ...

