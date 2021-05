Awed: chi è, vero nome, età, carriera, Instagram, chi è la fidanzata, Youtube, L’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata delL’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche anche Simone Paciello, in arte Awed. Awed: chi è, vero nome, età, carriera, L’Isola dei Famosi 2021 Awed è il nome d’arte di Simone Paciello, un noto Youtuber nato a Napoli il 12 luglio del 1996 sotto il segno del Cancro. Simone ha iniziato a 16 anni a pubblicare i video sulla piattaforma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche anche Simone Paciello, in arte: chi è,, età,deiè ild’arte di Simone Paciello, un notor nato a Napoli il 12 luglio del 1996 sotto il segno del Cancro. Simone ha iniziato a 16 anni a pubblicare i video sulla piattaforma e ...

Advertising

scherbatznic : ma chi sono vedo awed e dose gli altri mai visti sono così vecchia e e e Jakidale?? - giorgiadema5 : RT @cecchinitibor: Quest'isola lo vincono gli uomini! Eccoli Awed, Matteo, Ignazio e Andrea. Quattro ragazzi educati, sorridenti, autoironi… - cecchinitibor : Quest'isola lo vincono gli uomini! Eccoli Awed, Matteo, Ignazio e Andrea. Quattro ragazzi educati, sorridenti, auto… - IoPierpaolo : @986_nadia @rossella0987 Ha detto parlando con awed che ancora la riescono ad inquadrare perché non sanno se fa le… - ZambucoGiusy : #isola Stasera 5 in nomination chi perde la prova leader va diretto in nomination pronti a salvare awed ? -