HMD Enable Pro: il nuovo dispositivo per l'EMM

Il nuovo dispositivo per l'enterprise è finalmente disponibile ed è il HMD Enable Pro. Vediamo insieme le sue caratteristiche HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il lancio della soluzione di Enterprise Mobility Management (EMM) per IoT e uso aziendale, HMD Enable Pro che diversifica ulteriormente i servizi offerti e, se combinata con gli smartphone Nokia di HMD e il servizio di roaming dati HMD Connect Pro, dà luogo a un one-stop shop per chi cerca una soluzione completa e flessibile per le proprie esigenze di mobilità. HMD Enable Pro mira a soddisfare la domanda di un mercato EMM in rapida evoluzione e si rivolge in particolare a coloro che desiderano smartphone, una soluzione EMM e connettività da un unico fornitore. Il nuovo servizio permette alle organizzazioni di ...

