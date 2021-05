F1 | Spagna; Hamilton vince davanti a Verstappen | quarto Leclerc

(Di domenica 9 maggio 2021) Lewissu Mercedes ha vinto il gran premio didi F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazione di potenza sul circuito di Montmel a Barcellona, rimontando 23 secondi in ...

SkySportF1 : ?? HAMILTON VINCE LA BATTAGLIA ?? ?? Gara monumentale di Leclerc, Sainz in top10 I risultati ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Hamilton vince il Gp di Spagna davanti a Verstappen, quarto Leclerc - napolimagazine : F1 - Hamilton vince il Gp di Spagna davanti a Verstappen, quarto Leclerc - apetrazzuolo : F1 - Hamilton vince il Gp di Spagna davanti a Verstappen, quarto Leclerc - P300it : F1 | GP Spagna 2021, gara: Hamilton vince piegando Red Bull e Verstappen. Bottas 3°, Leclerc 4° ? di Alessandro Se… -

... poi Stroll Raikkonen Vettel Russell Giovinazzi Latifi Alonso Schumacher Mazepin Ultimo giro -vola verso una grande vittoria da dividere con la strategia coraggiosa e perfetta della ...Gp di, quarta prova del Mondiale. A Barcellona trionfache si mette autorevolmente alle spalle Verstappen (il quale aveva condotto per 60 giri) e allunga in classifica iridata. Completa il ...Il video della Partenza a fionda di Max Verstappen, che si è andato a prendere subito la prima posizione ai danni di Lewis Hamilton, bravo anche Leclerc.Grande partenza dell'olandese che brucia il britannico e conduce per 60 giri. Poi il sorpasso autorevole dell'iridato, costretto anche a un cambio di strategia. Bottas completa il podio ...