F1: Carlos Reutemann, emorragia interna per l’ex pilota Ferrari. L’argentino è in condizioni serie (Di domenica 9 maggio 2021) Paura e preoccupazione nel mondo della F1 per le condizioni di Carlos Reutemann. Il pilota argentino, tra i più validi a non aver mai conquistato un titolo mondiale, è infatti ricoverato a Rosario, dove è stato trasferito da Santa Fe, a causa di un’emorragia interna. I medici non sono stati in grado, al momento, di fermare i problemi che sono giunti a partire da mercoledì, secondo quanto riportato dal popolare Clarin. L’emorragia interna ha costretto i sanitari al ricovero in rianimazione: si tratta dell’apparato digestivo, con annesso scompenso emodinamico con pressione bassa. Reutemann, 12 vittorie e 45 podi in F1, è arrivato al massimo secondo nel Mondiale 1981, il primo dei tre vinti da Nelson Piquet. Quella delusione lo segnò così ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Paura e preoccupazione nel mondo della F1 per ledi. Ilargentino, tra i più validi a non aver mai conquistato un titolo mondiale, è infatti ricoverato a Rosario, dove è stato trasferito da Santa Fe, a causa di un’. I medici non sono stati in grado, al momento, di fermare i problemi che sono giunti a partire da mercoledì, secondo quanto riportato dal popolare Clarin. L’ha costretto i sanitari al ricovero in rianimazione: si tratta dell’apparato digestivo, con annesso scompenso emodinamico con pressione bassa., 12 vittorie e 45 podi in F1, è arrivato al massimo secondo nel Mondiale 1981, il primo dei tre vinti da Nelson Piquet. Quella delusione lo segnò così ...

