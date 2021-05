Bolletta della luce | il trucco per risparmiare | occhio a tv e pc

Leggi su kronic

(Di sabato 8 maggio 2021) Sul web girano due metodi per poterenergia tramite il pc e la tv. Vediamo di cosa si tratta. Un ragazzo guarda lo schermo di un personal computer (GettyImages)I costicasa pesano e non poco sulla vita dei cittadini italiani. Addirittura, si è calcolato che quasi il 40% del guadagno familiare annuale finisca in spese per le bollette, ma uncon pc e tv fasu quella. Le persone di solito sprecano in media 1.300 euro l’anno soltanto in spese energetiche e di gas. Fortunatamente, però, vi sono delle attività che permettono di fare economia, basta provarle facilmente. Una smart tv in vendita in un negozio (GettyImages)In che modo si puòcon il pc e la tv Non è difficile utilizzare con parsimonia ...