Ue: Draghi arrivato a Oporto per Social Summit (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Centro Congressi Alfandega di Oporto, dove prenderà parte ai lavori del Social Summit Ue. Ad accoglierlo, Ana Mendes Godinho, ministra del Lavoro della solidarietà e delle Sicurezza Sociale portoghese. Domani il presidente del Consiglio -al suo primo appuntamento europeo in presenza - prenderà parte al Consiglio europeo informale e alla videoconferenza con l'India, collegato da remoto con i leader Ue riuniti a Oporto il primo ministro indiano Narendra Modi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) - Il premier Marioè appenaal Centro Congressi Alfandega di, dove prenderà parte ai lavori delUe. Ad accoglierlo, Ana Mendes Godinho, ministra del Lavoro della solidarietà e delle Sicurezzae portoghese. Domani il presidente del Consiglio -al suo primo appuntamento europeo in presenza - prenderà parte al Consiglio europeo informale e alla videoconferenza con l'India, collegato da remoto con i leader Ue riuniti ail primo ministro indiano Narendra Modi.

Advertising

DaCaiomauro : RT @ToxMagato: Ma vi site accorti che da quando é arrivato Draghi alla Meloni gli si sono infiammate le corde vocali?? - Ksada64 : RT @RFeragalli: Comunque, in un modo o nell'altro, Salvini ai 'pieni poteri' ci è arrivato. Comanda tutto lui, o quasi.... Con il beneplaci… - TV7Benevento : Ue: Draghi arrivato a Oporto per Social Summit... - Luigi78859490 : RT @Virus1979C: Lo spread in questo momento è a 116. Il premier Conte l'aveva lasciato a 105. I giornaloni ci raccontavano che con Draghi s… - brichiel : RT @Virus1979C: Lo spread in questo momento è a 116. Il premier Conte l'aveva lasciato a 105. I giornaloni ci raccontavano che con Draghi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi arrivato Draghi demolisce il reddito di cittadinanza. Ecco come! Mario Draghi ed i suoi ministri avrebbero scelto proprio il senato per un'imboscata al Movimento 5 ... Il nocciolo del contendere, adesso, è arrivato tra le righe del Decreto Sostegni , che ha ricevuto ...

Ultime Notizie Roma del 07 - 05 - 2021 ore 13:10 ...dice del tutto favorevole alla revoca più sfumata la posizione per arrivati che del premier draghi ...fare un ricorso per farsi riconoscere un diritto Quello deve essere l'estrema ratio amore è arrivato ...

Ue: Draghi arrivato a Oporto per Social Summit La Sicilia Ue: Draghi arrivato a Oporto per Social Summit Porto, 7 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Centro Congressi Alfandega di Oporto, dove prenderà parte ai lavori del ...

Draghi demolisce il reddito di cittadinanza. Ecco come! Il Governo traballa sulle ceneri del reddito di cittadinanza. Mario Draghi e il suo esecutivo, questa volta, si trovano in tremenda difficoltà.

Marioed i suoi ministri avrebbero scelto proprio il senato per un'imboscata al Movimento 5 ... Il nocciolo del contendere, adesso, ètra le righe del Decreto Sostegni , che ha ricevuto ......dice del tutto favorevole alla revoca più sfumata la posizione per arrivati che del premier...fare un ricorso per farsi riconoscere un diritto Quello deve essere l'estrema ratio amore è...Porto, 7 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Centro Congressi Alfandega di Oporto, dove prenderà parte ai lavori del ...Il Governo traballa sulle ceneri del reddito di cittadinanza. Mario Draghi e il suo esecutivo, questa volta, si trovano in tremenda difficoltà.