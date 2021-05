Il monologo della “principessa dilaniata” sconvolge il pubblico (Di venerdì 7 maggio 2021) Il monologo di Massini ha fatto discutere più del solito: il ricordo di Luana D’Orazio, rappresentato con atroce emotività, è controverso. Luana D’Orazio (Instagram)Ormai tutta Italia conosce la storia della morte di Luana D’Orazio, deceduta a nemmeno 23 anni mentre era al lavoro in una fabbrica tessile di Prato. Il suo ricordo resta indelebile, e la ferita per la sua tragica e forse dolosa scomparsa è ancora aperta. Sarà per questo motivo che il monologo di Stefano Massini, scrittore e attore di teatro, è stato particolarmente controverso. Con la consueta carica emotiva e con capacità interpretative e descrittive forse ancora più dirompenti rispetto a quelle a cui ci aveva abituato, Massini ha sconvolto il pubblico di Piazza Pulita e ha provocato moltissime reazioni sui social. Ma non soltanto in ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildi Massini ha fatto discutere più del solito: il ricordo di Luana D’Orazio, rappresentato con atroce emotività, è controverso. Luana D’Orazio (Instagram)Ormai tutta Italia conosce la storiamorte di Luana D’Orazio, deceduta a nemmeno 23 anni mentre era al lavoro in una fabbrica tessile di Prato. Il suo ricordo resta indelebile, e la ferita per la sua tragica e forse dolosa scomparsa è ancora aperta. Sarà per questo motivo che ildi Stefano Massini, scrittore e attore di teatro, è stato particolarmente controverso. Con la consueta carica emotiva e con capacità interpretative e descrittive forse ancora più dirompenti rispetto a quelle a cui ci aveva abituato, Massini ha sconvolto ildi Piazza Pulita e ha provocato moltissime reazioni sui social. Ma non soltanto in ...

