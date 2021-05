Covid: 10.554 nuovi casi e 207 morti, positività scende al 3,2% (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - In calo i casi di Covid in Italia: sono 10.554 i positivi registrati il 7 maggio 2021, contro gli 11.807 del giorno precedente. Con 328.612 tamponi, 4mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 3,6% al 3,2%. E' un trend di discesa anche quello dei decessi, sempre tanti: 207 ripetto ai 258 del giorno precedente, per un totale di 122.470 vittime da inizio epidemia. Diminuiscono i ricoveri E il calo coinvolge ancora, come ormai da settimane, i ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (il m6 maggio la diminuzione era di 60 posti) con 109 ingressi del giorno, e scendono a 2.253, mentre i ricoveri ordinari calano di 536 unità (il giorno precedente -653), e sono 16.331 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.759), ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - In calo idiin Italia: sono 10.554 i positivi registrati il 7 maggio 2021, contro gli 11.807 del giorno precedente. Con 328.612 tamponi, 4mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 3,6% al 3,2%. E' un trend di discesa anche quello dei decessi, sempre tanti: 207 ripetto ai 258 del giorno precedente, per un totale di 122.470 vittime da inizio epidemia. Diminuiscono i ricoveri E il calo coinvolge ancora, come ormai da settimane, i ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (il m6 maggio la diminuzione era di 60 posti) con 109 ingressi del giorno, e scendono a 2.253, mentre i ricoveri ordinari calano di 536 unità (il giorno precedente -653), e sono 16.331 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è la Lombardia (+1.759), ...

Advertising

Agenzia_Italia : Covid: 10.554 nuovi casi e 207 morti, positività scende al 3,2% - abruzzoweb : COVID: 10.554 NUOVI CASI E 207 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.2 PER CENTO - ReggioPress : Covid, 10.554 nuovi casi e 207 decessi in Italia - MianiAttilio : I.W.P. VACCINO COVID, VIA LIBERA OMS A USO D'EMERGENZA DI SINOPHARM. In Italia ulteriori 10.554 contagi e altri 20… - infoitinterno : Covid: 10.554 nuovi casi e 207 morti, positività scende al 3,2% -