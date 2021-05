Cirio Nostre montagne come le isole | vanno vaccinate

(Di venerdì 7 maggio 2021) Se si decide di vaccinare gli abitanti delleminori, in difficoltà per la situazione ospedaliera, "allora lo stesso dovrebbe valere per le aree montane che versano nella stessa situazione", ha dichiarato il governatore del Piemonte

Per il governatore del Piemonte, Alberto, "se si ritiene giusto vaccinare gli abitanti delle isole minori, che soffrono una carenza di ospedali e strutture sanitarie, lo stesso dovrebbe valere ...... perché amano la natura e la vita ', ha aggiunto, lanciando un appello. ' Guai ad avvicinarci ... Massimo De Marzi e Cinzia Gatti Ricevi leultime notizie da Google News SEGUICI Ti ...L'unico aumento si registra nell’indice RT, che passa da 0.78 a 0.84. Il governatore: "Adesso passiamo in zona rosa, che è quella del giro d’Italia. Se siamo bravi quella bianca arriverà" ...Vaccinare gli abitanti ed operatori delle montagne piemontesi contro il Covid, creando così delle “bolle” naturali sicuri sul modello di quanto è stato proposto per le isole italiane e far ripartire i ...