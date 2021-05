Zola: “Mourinho alzerà il livello della Serie A. Lo scudetto in nerazzurro per Conte è una consacrazione” (Di giovedì 6 maggio 2021) Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, inevitabile parlare del ritorno in Italia di José Mourinho e della futura sfida con Antonio Conte: “Spero che la Serie A ritrovi il miglior Mourinho. Per il nostro calcio rappresenta un bene. Personaggi come lui e Ronaldo alzano il livello del campionato.Lui e Conte? Sono molto bravi entrambi ma differenti. Hanno in comune solo la grande personalità e l’essere molto esigenti. Per Conte lo scudetto in nerazzurro è una consacrazione: ha ribadito la sua dimensione di tecnico vincente. Penso che ora coltivi l’ambizione di vincere la Champions”. Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Gianfrancoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, inevitabile parlare del ritorno in Italia di Joséfutura sfida con Antonio: “Spero che laA ritrovi il miglior. Per il nostro calcio rappresenta un bene. Personaggi come lui e Ronaldo alzano ildel campionato.Lui e? Sono molto bravi entrambi ma differenti. Hanno in comune solo la grande personalità e l’essere molto esigenti. Perloinè una: ha ribadito la sua dimensione di tecnico vincente. Penso che ora coltivi l’ambizione di vincere la Champions”. Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

