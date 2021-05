Gianluca Gazzoli di Radio Deejay a FqMagazine racconta le “Scosse” nel suo petto | live alle 15

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una vita al massimo e di corsa, proprio come il suo cuore che però ha fatto i capricci quando aveva 15 anni. Aritmie ventricolari di grave entità impazzite che gli facevano esplodere ilquando faceva si sforzava. Il cuore raggiunge un numero elevatissimo di battiti al secondo fino a fermarsi completamente, per poi riprendere dopo pochi istanti. Una situazione che allo stremo può portare alla morte. Unica soluzione possibile impiantare nelun defibrillatore che con delle scariche elettriche riporta il cuore al ritmo giusto, ogni volta che si verifica una accelerazione impazzita. Per diciassette anni perònon ha fatto parola con nessuno né con gli amici del suo adorato basket né quando ha intrapreso la carriera di speaker. Nasce così il libro “” (VivaVoce-Mondadori). L'articolo proviene da Il ...