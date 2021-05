Dichiara di essere influencer ma non influenza nessuno (Di giovedì 6 maggio 2021) Giusto Fedez, da quel che leggo, ha nutrito fino a tempi recenti un certo disprezzo per i gay, contro i quali ha composto non so quali canzonette (se così si possono chiamare, ma visto che sono ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Giusto Fedez, da quel che leggo, ha nutrito fino a tempi recenti un certo disprezzo per i gay, contro i quali ha composto non so quali canzonette (se così si possono chiamare, ma visto che sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Dichiara essere Dichiara di essere influencer ma non influenza nessuno Quando un tapino, intellettualmente parlando, salta su a dire, fingendo indignazione, che gli omosex non devono essere 'bruciati nel forno', come ha sostenuto non so che assessore (e influencer) ...

Variante indiana: l'allarmismo smontato dai dati in India ... quando il virus era ancora alle sue origini cinesi: in questi giorni sono gli indiani ad essere ... L'ex ministro della Sanità di quello Stato, Mahesh Zagade, dichiara alla BBC 'Quando la prima ondata ...

Denise Pipitone, la pm: «Sarà possibile ritrovarla quando qualcuno darà una mano a collegare un paio di indizi» 'Durante le indagini a Claudio Corona erano state fatte due domande messe in croce a cui lui aveva risposto in modo generico e così avevo deciso di risentirlo. Secondo me, se qualcuno darà una mano ne ...

La giunta dichiara guerra alla plastica ALGHERO. Meno plastica in tutto il territorio di Alghero. La decisione dell’amministrazione comunale algherese segue gli obiettivi posti dalla Comunità europea che parla di graduale eliminazione della ...

