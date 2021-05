Accoltellata e bruciata in casa | Ylenia ennesima vittima di femminicidio Fermato un 36enne

Advertising

Per Ylenia Lombardo , 33 anni, giovane donna dal sorriso solare, doveva essere un giorno felice. Invece ha trovato la morte nella sua casa. Picchiata,e data alle fiamme. L'ennesimo femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una modesta abitazione di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli . I carabinieri hanno fermato un ...Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. I ...Per Ylenia Lombardo, 33 anni, giovane donna dal sorriso solare, doveva essere un giorno felice. Invece ha trovato la morte nella sua casa. Picchiata, accoltellata e data alle fiamme.Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli.