Stellantis ferma la fabbrica di Melfi a causa della crisi dei chip (Di mercoledì 5 maggio 2021) La carenza di semiconduttori impatta sulla produzione della casa automobilistica, che stima un calo di 190mila unità nei primi tre mesi dell'anno Buona Jeep Compass made in MelfiLa crisi mondiale dei chip, la cui produzione è per il 91% concentrata in Asia, colpisce anche in Italia, con ripercussioni sui ritmi di lavoro nell'industria automobilistica. Gli oltre 7mila operai dello stabilimento Stellantis di Melfi sono in cassa integrazione per una settimana dall'altro giorno, mentre la dirigenza da Amsterdam denuncia le difficoltà produttive nel suo report trimestrale, il primo dopo la fusione di gennaio tra i gruppi Peugeot e Fiat Chrysler. Il testo documenta "perdite pari all'11% circa (190mila unità) della produzione programmata nel primo trimestre 2021 per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis ferma Stellantis, fabbrica ferma anche a Pomigliano. Il gruppo guida 'a due marce' Ma al momento attuale, assieme a un mercato che non scoppia ancora di salute, la crisi dei microchip sta influenzando otto stabilimenti Stellantis su 44 complessivi. E due sono in Italia . Secondo ...

Brillante Piazza Affari con le trimestrali. In luce Stellantis e CNH Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,2. Lieve ... Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Stellantis , che mostra un forte aumento ...

STOP PER LO STABILIMENTO STELLANTIS DI MELFI Anche la carenza di queste parti fondamentali è dovuto purtroppo alla situazione Coronavirus Sono infatti circa 7.000 i dipendenti che staranno tutta settimana in cassa integrazione. Stellantis al mom ...

