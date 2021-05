Perde il controllo del furgoncino e si ribalta in autostrada: morto un giovane (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un giovane di 29 anni residente a Città Sant'Angelo ha perso la vita nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, nel comune di Francavilla. Secondo quanto riportato ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) Undi 29 anni residente a Città Sant'Angelo ha perso la vita nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'A14, nel comune di Francavilla. Secondo quanto riportato ...

