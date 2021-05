OPA ASTM, adesioni oltre il 15% (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azioni ASTM risulta che oggi, 5 maggio 2021, sono state presentate 221.407 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 10.088.046 le richieste di adesioni, pari al 15,07% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 10 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie ASTM acquistate sul mercato nei giorni 7 e 10 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 5 maggio 2021, sono state presentate 221.407 richieste di, che portano complessivamente a 10.088.046 le richieste di, pari al 15,07% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 10 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 7 e 10 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Agenda economica del 6 maggio 2021 OPA In corso l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di NAF 2 su ASTM . L'operazione terminerà il 10 maggio. COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO SPAGNA Emissione di titoli di stato con ...

