Denise Pipitone | colpo di scena | carabinieri e scientifica a casa di Anna Corona Cosa cercano

(Di mercoledì 5 maggio 2021), continuano i colpi disul caso della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel lontano 2004. Dopo le intercettazioni inedite di due telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda della piccola, torna il nome di: “In tutta questa storia ci sono state solo lacune e depistaggi”, queste le parole della mamma di, pronunciate dalla donna durante il collegamento con lo studio di Chi l’ha visto? Piera Maggio continua a raccogliere i ‘pezzi’ della vicenda che nel 2004 ha tolto dal suo abbraccio la piccola: “Col tempo non sono state chiarite ma sono addirittura diventate più oscure. Ho saputo della scomparsa dialle 12.30 e sono arrivata apoco dopo, trovando già le ...

Nuove indagini sulla scomparsa di, la bambina sparita il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo : i carabinieri della Scientifica stanno effettuando una ispezione nella casa di Mazara che era abitata da Anna Corona, ...Il corpo della piccolamurato in uno scantinato di una casa di Mazara del Vallo? Un'ispezione è scattata nell'abitazione in cui viveva Anna Corona , ex moglie del padre della piccola scomparsa dalla città ...I magistrati di Marsala hanno riaperto il caso Denise Pipitone e stanno indagando su presunti errori e depistaggi che avrebbero inquinato l'indagine sulla scomparsa ...Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – E’ in corso, a Mazara del Vallo (Trapani), una ispezione dei carabinieri del Reparto della Scientifica di Trapani in un appartamento che in passato era stato abitato da A ...