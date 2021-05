CorSport | il Tottenham sonda Conte che tiene la porta aperta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe in corso unggio delsu Antonio. E il tecnico non avrebbe detto di no. “E’ stato ila farsi avanti. E, a quanto pare, Antonio ha tenuto la. Intendiamoci, non c’è nulla di deciso, non esiste nemmeno una vera proposta sul tavolo, ma i discorsi con gli Spurs si sarebbero spinti anche verso valutazioni tecniche sulla rosa attuale e sulle principali necessità per rafforzarla”. Il tecnico, però, “ha pure voluto precisare che la precedenza va all’Inter e che per prendere qualsiasi tipo di decisione aspetterà il confronto con Steven Zhang, in programma soltanto a fine stagione”. Le parti, dunque, si sono aggiornate. E il club inglese continuerà a guardarsi intorno. Ha già effettuato ...

E' questo uno dei motivi per cui il tecnico ha rifiutato l'offerta del, preferisce evitare di fare troppi viaggi Maurizio Sarri sarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo la firma. Prima, il ...E intervistato da Repubblica e, ha ribadito che non rassegnerà le proprie dimissioni. Nel ... Manchester United, Chelsea,, Arsenal e Liverpool " si erano via via sfilate. Ma, pochi ...Secondo il quotidiano, il club londinese si sarebbe fatto avanti per avere Antonio Conte il prossimo anno in panchina: lo scenario ...CorSport: Sarri è molto preoccupato per il Covid, a casa sua non entra nessuno senza tampone. Per questo ha rifiutato il Tottenham ...