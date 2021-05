Amici: Zerbi umilia e rimprovera Deddy fino alle lacrime | “Non sei nessuno” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime puntate del daytime di Amici c’è stato un duro scontro tra Rudy Zerbi e il suo allievo Deddy. Durante il rimprovero del prof. nei confronti del suo allievo sono volate parole grosse, tanto da far scoppiare il ragazzo in un pianto disperato. Ecco cosa è successo Deddy vs Rudy Zerbi-Political24Rudy Zerbi è da sempre uno dei coach più severi ed esigenti di Amici. Moltissimi talenti si sono scontrati con lui durante questi anni e oggi è toccato a Deddy. A pochi passi dalla finalissima l’atmosfera all’interno della scuola si sta facendo sempre più tesa e la pressione comincia a far crollare i nervi. Nell’ultimo daytime pomeridiano, in onda su Canale 5, c’è stato un forte diverbio tra Zerbi e il cantante, tanto da far scoppiare ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime puntate del daytime dic’è stato un duro scontro tra Rudye il suo allievo. Durante il rimprovero del prof. nei confronti del suo allievo sono volate parole grosse, tanto da far scoppiare il ragazzo in un pianto disperato. Ecco cosa è successovs Rudy-Political24Rudyè da sempre uno dei coach più severi ed esigenti di. Moltissimi talenti si sono scontrati con lui durante questi anni e oggi è toccato a. A pochi passi dalla finalissima l’atmosfera all’interno della scuola si sta facendo sempre più tesa e la pressione comincia a far crollare i nervi. Nell’ultimo daytime pomeridiano, in onda su Canale 5, c’è stato un forte diverbio trae il cantante, tanto da far scoppiare ...

