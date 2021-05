Lappartient conferma | ' Mondiali 2025 in Africa | in Ruanda o Marocco'

(Di martedì 4 maggio 2021) Idi ciclismo su strada delsi disputeranno per la prima volta in. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in, e Tangeri, in. L'...

'L'UCI ha deciso che il 2025 sarà l'anno dell'Africa - ha detto- . Per la prima volta il Mondiale si terrà in questo continente. Abbiamo 2 candidature ufficiali: Kigali in Ruanda e ...'L'UCI ha deciso che il 2025 sarà l'anno dell'Africa - ha detto- . Per la prima volta il Mondiale si terrà in questo continente. Abbiamo 2 candidature ufficiali: Kigali in Ruanda e ...Il presidente dell'Uci annuncia una clamorosa prima volta. Le località candidate sono Kigali e Tangeri. La scelta il 24 settembre, durante i Mondiali in Belgio ...Se ne era già parlato negli scorsi mesi, ma ora sembra essere arrivata l'ufficialità. Ci sarà una grande novità per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo su strada del 2025: per la prima volta infatt ...