Il rischio di punire le idee anche se sgradevoli Ci scrive Zan

(Di martedì 4 maggio 2021) Al direttore - Scambiati in Autogrill testi del concertone.Giuseppe De Filippi Al direttore - Voglio esprimerle la mia gratitudine per aver affrontato, nel modo e nel tono giusti, la discussione sul ddl Zan, sottraendola alla semplificazione alla quale sembra condannato. Farlo vuol dire entrare nel merito delle questioni che quella norma affronta, che è cosa diversa dalla rappresentazione di un’opinione pubblica divisa tra fautori del progresso e oscurantisti. Non è così: come lei ha mostrato, vi sono voci che condividono la necessità di una norma che contrasti efficacemente l’omotransfobia, ma chiedono correzioni al ddl attuale. Lei ha ricordato la lettera di Senonoraquando libere ma è di poche settimane fa l’appello promosso da Aurelio Mancuso (ex leader di Arcigay) e Cristina Gramolini (Arcilesbica) che ha raccolto adesioni diffuse e diverse tra intellettuali politici e ...

Non è che questo compito se lo sta prendendo la Lega e non voi con il rischio di sentirvi ... parla di censura chi vorrebbe introdurre con il ddl Zan la censura per legge e punire con il carcere chi ...