DigiFed | tecnologie digitali avanzate | fino a 55mila euro a startup | Pmi e Midcups

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono aperte le candidature al bandoper Application Experiments dedicato alle soluzioni innovative legate allazzazione dell’industria. Il bando si rivolge a, Pmi eche sviluppano applicazioni smart inpa. E’ previsto un finanziamento per applicazionea 55.000(con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del budget). I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata. La scadenza per partecipare è l’8 giugno 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.