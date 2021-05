Variante indiana nel Lazio, nessun caso tra Sikh a Latina: lo conferma lo Spallanzani (Di lunedì 3 maggio 2021) Sospiro di sollievo in provincia di Latina perché, al momento, non è stato riscontrato nessun caso di Variante indiana tra la comunità Sikh. A renderlo noto l’Istituto Spallanzani, dopo che a Bella Farnia (frazione di Sabaudia) era stato istituto un cordone sanitario in via precauzionale, con lo scopo di tenere sotto controllo la situazione. Sul caso era intervenuto anche poche ore fa il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che ai microfoni della trasmissione “Uno Mattina” aveva spiegato che “non ci sono ancora casi di Variante indiana. Andiamo alla ricerca, ma allo stato attuale non c’è. Sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine, ma anche con la stessa comunità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Sospiro di sollievo in provincia diperché, al momento, non è stato riscontratoditra la comunità. A renderlo noto l’Istituto, dopo che a Bella Farnia (frazione di Sabaudia) era stato istituto un cordone sanitario in via precauzionale, con lo scopo di tenere sotto controllo la situazione. Sulera intervenuto anche poche ore fa il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che ai microfoni della trasmissione “Uno Mattina” aveva spiegato che “non ci sono ancora casi di. Andiamo alla ricerca, ma allo stato attuale non c’è. Sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine, ma anche con la stessa comunità ...

Un caso variante indiana tra i 23 positivi del volo da India ... atterrato a Fiumicino il 28 aprile, una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della variante "indiana". Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma. "Altre 12 sono riconducibili a ceppi ...

Lazio, Spallanzani: in comunità Sikh nessuna variante indiana 'Al momento nessuna infezione riconducibile alla variante 'indiana' è stata identificata nella comunità indiana presente nella provincia di Latina'. Lo spiega lo Spallanzani chiarendo che 'l'evolversi della situazione è sottoposta ad attenta ...

Covid. Un caso di variante 'indiana' tra i 23 positivi del volo dall'India Rai News Un caso variante indiana tra i 23 positivi del volo da India (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Dei 23 positivi al test molecolare riscontrati fra passeggeri e membri dell'equipaggio del volo proveniente dall'India, atterrato a Fiumicino il 28 aprile, una sola persona ...

Covid-19, comunicazione Istituto Spallanzani sulla variante indiana Al momento nessuna infezione riconducibile alla variante “indiana” è stata identificata nella comunità indiana presente nella provincia di Latina. L’evolversi della situazione è sottoposta ad attenta ...

atterrato a Fiumicino il 28 aprile, una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della variante "indiana". Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma. "Altre 12 sono riconducibili a ceppi ..." 'Al momento nessuna infezione riconducibile alla variante indiana' è stata identificata nella comunità indiana presente nella provincia di Latina'. Lo spiega lo Spallanzani chiarendo che 'l'evolversi della situazione è sottoposta ad attenta ...