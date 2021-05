“Striscia La Notizia” | stasera settimo Tapiro D’Oro per Diletta Leotta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Questa sera aLariceverà da Valerio Staffelli ildopo la foto avvinghiata a Ryan Friedkin: «Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman» Non c’è pace per. Pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le illazioni sulla sua vita privata e dopo aver smentito ai microfoni dilala fine della relazione con l’attore turco Can Yaman (vedi servizio del 20 aprile), il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto della conduttrice di Dazn che bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. “Lanuovo...