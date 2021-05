Mercato Juventus, voci dalla Spagna: contatti per il talento del Barcellona (Di lunedì 3 maggio 2021) Mercato Juventus – Paratici è a caccia di nuove occasioni di Mercato. dalla Spagna, il nome di un talento del Barcellona è finito nell’orbita della Juventus: ovvero Riqui Puig. Grandissimo talento del Barça che però ha giocato pochissimo fin ora. Situazione complicata in Spagna per il centrocampista classe 99. Grandissimo talento che però non ha un bel rapporto con Koeman e Messi. Adesso può partire e dalla Spagna, le voci sull’interessamento della Juve si fanno insistenti. Mercato Juventus, Puig del Barça nel mirino Come riportato da “Sportmediaset”, la trattativa con i catalani sarebbe possibile, dal momento che Puig ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 maggio 2021)– Paratici è a caccia di nuove occasioni di, il nome di undelè finito nell’orbita della: ovvero Riqui Puig. Grandissimodel Barça che però ha giocato pochissimo fin ora. Situazione complicata inper il centrocampista classe 99. Grandissimoche però non ha un bel rapporto con Koeman e Messi. Adesso può partire e, lesull’interessamento della Juve si fanno insistenti., Puig del Barça nel mirino Come riportato da “Sportmediaset”, la trattativa con i catalani sarebbe possibile, dal momento che Puig ...

infoitsport : Mercato Juventus: si cambia, decisa la prima cessione - filoni_diletta : L'offerta della #Juventus per Gianluigi #Donnarumma ? - MondoBN : MERCATO, Bernardeschi potrebbe andare via nella - _grazy87 : Il fatto che la Juve continui a fare mercato indipendentemente da chi sia l'allenatore mi manda in bestia, ed è per… - sportal_it : Mercato Juventus: deciso l'addio di un centrocampista -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Conte - Marotta, basta espiare. È un titolo che dejuventinizza Fondamentale la sua capacità gestionale per smussare gli sfoghi pubblici di Conte tra mercato e ... Quando vinceva alla Juventus il concetto era più o meno simile: "C'è chi legge la storia e chi la ...

Lukaku, muscoli e gol da 10 e con Lautaro tocca la LuLa. Eriksen - Hakimi, il mercato... Per Vidal solo un lampo 4 VIDAL Poche partite, un unico lampo: il gol alla Juventus che gli evita il 3. Per il resto, nulla ...Lukaku in quanto chiara dimostrazione che gli allenatori dovrebbero allenare e non fare il mercato.

Mercato Juventus: una nuova contendente di lusso nella corsa a Mbappé Juventus News 24 Futuro Dybala, scambio a sorpresa: un ex Inter alla Juve Continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala alla Juve. Il Manchester United potrebbe mettere sul piatto l’ex Inter Telles per il numero dieci La Juventus pensa a rinforzare la fascia sinistra de ...

La Juventus di Andrea Agnelli sotto il profilo del mercato azionario odierno Sono già trascorsi quattro anni da quando la Juventus Football Club ha cambiato logo e di conseguenza immagine. A distanza di tempo abbiamo compreso meglio le ragioni per cui un club con oltre 100 ann ...

Fondamentale la sua capacità gestionale per smussare gli sfoghi pubblici di Conte trae ... Quando vinceva allail concetto era più o meno simile: "C'è chi legge la storia e chi la ...4 VIDAL Poche partite, un unico lampo: il gol allache gli evita il 3. Per il resto, nulla ...Lukaku in quanto chiara dimostrazione che gli allenatori dovrebbero allenare e non fare ilContinua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala alla Juve. Il Manchester United potrebbe mettere sul piatto l’ex Inter Telles per il numero dieci La Juventus pensa a rinforzare la fascia sinistra de ...Sono già trascorsi quattro anni da quando la Juventus Football Club ha cambiato logo e di conseguenza immagine. A distanza di tempo abbiamo compreso meglio le ragioni per cui un club con oltre 100 ann ...