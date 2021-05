Decreto imprese con ristori e prestiti: arriva il Sostegni bis. I dati drammatici di Confcommercio (Di lunedì 3 maggio 2021) Tuttavia " come spiega bene Quifinanza.it - per scongiurare l'allungamento dei tempi a causa della necessità di valutare i dati di bilancio o le dichiarazioni fiscali per quantificare l'utile d'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Tuttavia " come spiega bene Quifinanza.it - per scongiurare l'allungamento dei tempi a causa della necessità di valutare idi bilancio o le dichiarazioni fiscali per quantificare l'utile d'...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto imprese Decreto imprese con ristori e prestiti: arriva il Sostegni bis. I dati drammatici di Confcommercio Il Decreto imprese dovrebbe a breve vedere la luce. Quello che in pratica è il Sostegni bis vale 40 miliardi e dovrebbe approdare in Cdm a metà settimana. Alle attività che hanno avuto perdite a causa ...

Banca Anghiari e Stia, bilancio approvato ... complessivamente concessi a 1.042 aziende del territorio a seguito del decreto Cura Italia . Ciò ... e non ha mancato di sostenere famiglie e imprese, duramente colpite dalle restrizioni e dalle ...

Sostegni bis: ristori raddoppiati e prestiti garantiti nel Decreto Imprese QuiFinanza Dl Sostegni bis, cartelle fiscali rateizzate fino a 10 anni per le partite Iva Fino al 31 maggio le notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate restano bloccate. ma da giugno riprenderà la riscossione. per questo è allo studio la rateizzazione degli importi dovuti fino a 10 an ...

Decreto Sostegni bis: bonus 2400 euro spettacolo, ma serve piano ad hoc Il decreto Sostegni bis probabilmente conterrà un bonus 'una tantum' pari a 2400 euro per i lavoratori dello spettacolo, ma è allo studio un piano strutturale di rilancio del settore.

